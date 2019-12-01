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Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth takımın gol yükünü çekmeye devam ederken babası hakkındaki detay herkesi şaşırttı. Sörloth'un babası da bir zamanlar kendisi gibi futbolcuydu. Baba Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. Sörloth'un babası Goran ve şuanki hocası Ünal Karaman aynı top için mücadele etmiş. İşte yıllar öncesine ait o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 19:01
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Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth takımın gol yükünü çekmeye devam ederken babası hakkındaki detay herkesi şaşırttı. Sörloth'un babası da bir zamanlar kendisi gibi futbolcuydu. Baba Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.

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  • 43
Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası Goran ve şuanki hocası Ünal Karaman aynı top için mücadele etmiş. İşte yıllar öncesine ait o fotoğraf...

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  • 43
Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!
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Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

İşte futbol dünyasının ünlü baba ve oğulları...

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Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

BURAK VE FİKRET YILMAZ