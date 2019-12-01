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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti

Çccuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, 17 yıl boyunca aynı dizisinde başrolü paylaştı. Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ekranlarının en sevilen çiftleri arasında yer aldı. Birbirleriyle yakaladıkları uyumla ekrana yakışan çift izleyicilerin gönlünde de taht kurdu. İkilinin yeni bir projede yeniden bir arada yer alıp almayacakları merak konusu olurken Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindiren açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 18:41
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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti

Beyond Bollywood gösterisine katılan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde 17 yıl birlikte oynadığı Tamer Karadağlı hakkında konuştu. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un açıklamaları sonrası Tamer Karadağlı ile olan pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti

Gösteriyi izlemeye eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile gelen Pınar Altuğ Atacan, eski partneri Tamer Karadağlı'yla yeni bir projede yer alıp almayacağı sorularına şöyle cevap verdi:

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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti

"Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye 'Evet' derim. Hiç ne olduğuna bile bakmadan. Çok başka bir arkadaş o. O kadar kıymetli ki"

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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın'da 17 yıl boyunca karı kocayı oynadı.

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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yıllar önceki fotoğrafları sevenleri tarafından yeniden gündeme taşındı. Instagram hesaplarından yeni hallerini paylaşan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, sevenlerinin ilgi odağı oldu.