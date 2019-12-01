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Çocuklar Duymasın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı o fotoğraflarla dikkat çekti
Çccuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, 17 yıl boyunca aynı dizisinde başrolü paylaştı. Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ekranlarının en sevilen çiftleri arasında yer aldı. Birbirleriyle yakaladıkları uyumla ekrana yakışan çift izleyicilerin gönlünde de taht kurdu. İkilinin yeni bir projede yeniden bir arada yer alıp almayacakları merak konusu olurken Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindiren açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 01.12.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 18:41
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