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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Galatasaray sahne aldı. Trabzonspor sahasında 1-0 öne geçti ve sonrasında birçok gol pozisyonu üretti. Ancak bordo-mavililer ikinci golü bulamadı ve Galatasaray'da 90. dakikada sahneye çıkan Yuto Nagatomo, attığı golle maçı 1-1 bitirdi. İşte zorlu maçın dikkat çeken anları...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 22:26
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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler

Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçen ve maç boyunca sayısız fırsatlardan yararlanamayan Trabzonspor, Nagatomo'nun son dakikalarda attığı gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler

Takımını desteklemek için stada gelen bordo-mavili bir taraftar ise yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim'i maç boyunca okuyarak Trabzonspor'a destek olmaya çalıştı.

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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler

İşte zorlu karşılaşmada dikkat çeken anlar...

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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler