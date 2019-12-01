Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Galatasaray sahne aldı. Trabzonspor sahasında 1-0 öne geçti ve sonrasında birçok gol pozisyonu üretti. Ancak bordo-mavililer ikinci golü bulamadı ve Galatasaray'da 90. dakikada sahneye çıkan Yuto Nagatomo, attığı golle maçı 1-1 bitirdi. İşte zorlu maçın dikkat çeken anları...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 22:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





