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Trabzonspor - Galatasaray maçından renkli kareler
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Galatasaray sahne aldı. Trabzonspor sahasında 1-0 öne geçti ve sonrasında birçok gol pozisyonu üretti. Ancak bordo-mavililer ikinci golü bulamadı ve Galatasaray'da 90. dakikada sahneye çıkan Yuto Nagatomo, attığı golle maçı 1-1 bitirdi. İşte zorlu maçın dikkat çeken anları...
Giriş Tarihi: 01.12.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 22:26
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