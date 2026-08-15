Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri

2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde Arca Çorum FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz üstlendi.