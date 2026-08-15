Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri
2026-2027 Süper Lig sezonunun perdesi RAMS Park'ta açıldı ancak son şampiyon Galatasaray için gece adeta soğuk duş etkisi yarattı. Ligin yeni ve dişli ekibi Arca Çorum FK'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golleriyle iki kez öne geçse de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın gidişatından rahatsız olan tribünler ise yönetimi hedef aldı. Skorun bir ara konuk ekip lehine dönmesiyle stadyumda "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, Cimbom yeni sezona sancılı bir başlangıç yaptı.
2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde Arca Çorum FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz üstlendi.
Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Arca Çorum FK ise; Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Sebastian Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez ile sahada yer aldı.
Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. 15'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, soldan topu sağına çekerek ortaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
25'inci dakikada Victor Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat kaleci Marcos Felipe sağına yatarak topa uzandı.