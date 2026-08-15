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Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 Süper Lig sezonunun perdesi RAMS Park'ta açıldı ancak son şampiyon Galatasaray için gece adeta soğuk duş etkisi yarattı. Ligin yeni ve dişli ekibi Arca Çorum FK'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golleriyle iki kez öne geçse de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın gidişatından rahatsız olan tribünler ise yönetimi hedef aldı. Skorun bir ara konuk ekip lehine dönmesiyle stadyumda "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, Cimbom yeni sezona sancılı bir başlangıç yaptı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 1

2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde Arca Çorum FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz üstlendi.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 2

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 3

Arca Çorum FK ise; Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Sebastian Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez ile sahada yer aldı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 4

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. 15'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, soldan topu sağına çekerek ortaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 5

25'inci dakikada Victor Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat kaleci Marcos Felipe sağına yatarak topa uzandı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 6

39'uncu dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Gabriel Sara, ceza yayının gerisinden kaleyi denedi. Sert gelen topu kaleci Marcos Felipe kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 7

Galatasaray ikinci yarıya pozisyonla başladı. 46'ncı dakikada sağdan Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içerisinde Victor Osimhen kafayla vurdu, kaleci Marcos Felipe topu kornere çeldi. 53'üncü dakikada Galatasaray'ın golü geldi.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 8

Lucas Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, kaleciden kurtulduktan sonra dar bir açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 9

Arca Çorum FK, 59'uncu dakikada beraberliği yakaladı. Fredy'nin pasında soldan topla hareketlenen Alexandros Kyziridis, rakiplerinden kurtulduktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-1.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 10

Arca Çorum FK, 61'inci dakikada öne geçti. Davinson Sanchez'in kısa düşen pasında araya giren Jesus Ramirez'in topla birlikte hareket ettikten sonra yay üzerinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 11

Galatasaray, 64'üncü dakikada tehlikeli geldi. Ceza yayının biraz gerisinden Leroy Sane kaleyi yokladı. Üzerine sert gelen topu Marcos Felipe çıkardı. Aynı dakika içerisinde ceza sahası içinde havalanan topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşunda kaleci Marcos Felipe hata yapmadı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 12

70'inci dakikada Arca Çorum FK, 10 kişi kaldı. Yunus Akgün, orta alanda topla hareket etmek isterken Alexandros Kyziridis'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak, Alexandros Kyziridis'e direkt kırmızı kartını çıkardı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 13

89'uncu dakikada Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Marcos Felipe topu kornere çeldi. Galatasaray, 90'ıncı dakikada beraberliği buldu.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 14

Sağdan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 15

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 16

TRİBÜNLERDEN YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmada Çorum FK'nın skoru 2-1'e getirmesinin ardından RAMS Park tribünlerinde bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

Son şampiyona açılış şoku! Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri 17

Sarı-kırmızılı taraftarların yönetime yönelik protestosu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ve sonunda da devam etti.

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