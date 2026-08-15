Vlahovic Beşiktaş için imzayı attı: "Türkiye’nin en büyük kulübündeyim"

Yeni kurulan takımın uyum sürecine dikkat çeken Adalı, "Ancak çok önemli bir nokta var, en ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden, oyuncularımız adına da bu uyum sürecinde zaman ve sabır istiyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlıların yeni golcüsü Vlahovic ise, şampiyon olabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Burada olduğum için çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Sizin için sahada yüzde 100'ümü, her şeyimi vereceğim. Aynı zamanda bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gurur verici. Sizin bu desteğinizle elimden gelen her şeyi yapacağım. En büyük hedef olan şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" şeklinden konuştu.