Vlahovic Beşiktaş için imzayı attı: "Türkiye’nin en büyük kulübündeyim"
Beşiktaş, dünya futbolunun önemli golcülerinden Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak dikkat çeken bir transfere imza attı. Yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı Tüpraş Stadyumu'ndaki tarihi imza töreninde coşku doruğa çıktı. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende, 26 yaşındaki Sırp yıldız kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Beşiktaş, renklerine bağladığı yıldız santrfor Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yaklaşık 20 bin taraftar da töreni takip edebilmek için tribünleri doldurdu.
Başkan Serdal Adalı'yla platforma gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre alkışladı ve tezahüratlarda bulundu.
"BİRÇOK DÜNYA YILDIZI BU ŞANLI FORMAYI GİYDİ"
Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu, birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider, alır, gelirim' sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Taraftarımızın isteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben yeni Kartal'ımız Dusan Vlahovic'e evine 'hoş geldin' diyorum." dedi.
Adalı, "Dün akşam burada üstün bir oyun, güzel bir galibiyetle tur atlayan takımımızı kutluyor, Beşiktaş'ımızı ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.