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Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.975 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 1
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.975 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 2

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 3

AVRUPA'DA 4 TÜRK TAKIMI YOLUNA DEVAM EDECEK

Bu sezon Avrupa kupalarının lig aşamasında 4 Türk takımının yer alması kesinleşti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 4

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarının lig aşamasında mücadele edecek. Avrupa sezonuna başlayan Türk temsilcilerinden yalnızca Başakşehir turnuvaya veda etti.

Beşiktaş çıktığı 4 eleme maçını da kazanırken Fenerbahçe, oynadığı 4 eleme karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 5

TÜRKİYE İÇİN ÜLKE PUANINDA ÖNEMLİ FIRSAT

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde Türkiye, yıllar sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunu geçmeleri halinde Türkiye, Avrupa'nın ilk 2 kupasında temsil hakkı kazanacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 6

Türkiye'nin ülke puanındaki en yakın takipçisi Çekya'nın en az 1 takımının UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kesinleşti.

Beşiktaş'ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi elemesi, Türkiye'nin en yakın takipçisiyle arasındaki farkı açması açısından önemli bir fırsat oluşturdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 7

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 101.852

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 8

2- İtalya 87.660

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 9

3- İspanya: 82.368

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 10

4- Almanya: 80.116

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 11

5- Fransa: 67.796

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 12

6- Portekiz: 63.850

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 13

7- Belçika: 58.150

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 14

8- Hollanda: 51.895

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 15

9- Türkiye: 47.975

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada? 16

10- Çekya: 44.225

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