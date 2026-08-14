Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada?
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.975 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.
İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.
AVRUPA'DA 4 TÜRK TAKIMI YOLUNA DEVAM EDECEK
Bu sezon Avrupa kupalarının lig aşamasında 4 Türk takımının yer alması kesinleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarının lig aşamasında mücadele edecek. Avrupa sezonuna başlayan Türk temsilcilerinden yalnızca Başakşehir turnuvaya veda etti.
Beşiktaş çıktığı 4 eleme maçını da kazanırken Fenerbahçe, oynadığı 4 eleme karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
TÜRKİYE İÇİN ÜLKE PUANINDA ÖNEMLİ FIRSAT
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde Türkiye, yıllar sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunu geçmeleri halinde Türkiye, Avrupa'nın ilk 2 kupasında temsil hakkı kazanacak.