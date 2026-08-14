Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.975 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Bu sezon Avrupa kupalarının lig aşamasında 4 Türk takımının yer alması kesinleşti.

AVRUPA'DA 4 TÜRK TAKIMI YOLUNA DEVAM EDECEK

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarının lig aşamasında mücadele edecek. Avrupa sezonuna başlayan Türk temsilcilerinden yalnızca Başakşehir turnuvaya veda etti.

Beşiktaş çıktığı 4 eleme maçını da kazanırken Fenerbahçe, oynadığı 4 eleme karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.