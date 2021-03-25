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Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe sorusuna cevap geldi... Alman teknik adam EURO 2020 sonrası "Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:59
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim

Fenerbahçe'nin dirsek temasında olduğu Alman teknik adam, yeni sezon için tekliflere açık kapı bıraktı. Fenerbahçe ile adı anılan Joachim Löw'e dün bu konu soruldu.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim
Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona.
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim
Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim

Yapılan transferlere rağmen beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'nin, gelecek sezon Erol Bulut'la yola devam etmeyeceği konuşuluyor.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim