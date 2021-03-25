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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim Fenerbahçe haberleri son dakika | Joachim Löw açık kapı bıraktı: İlgilenebilirim Son dakika Fenerbahçe haberleri | Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe sorusuna cevap geldi... Alman teknik adam EURO 2020 sonrası "Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim" ifadesini kullandı. Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:59
Fenerbahçe'nin dirsek temasında olduğu Alman teknik adam, yeni sezon için tekliflere açık kapı bıraktı. Fenerbahçe ile adı anılan Joachim Löw'e dün bu konu soruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona. Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.
Yapılan transferlere rağmen beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'nin, gelecek sezon Erol Bulut'la yola devam etmeyeceği konuşuluyor.