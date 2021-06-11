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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

Son dakika... Türkiye İtalya maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye İtalya karşılaşması ile EURO 2020 resmen başlıyor! Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözler Roma'ya çevrildi. Ay-Yıldızlılar gruptan çıkma adına önemli olan İtalya karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş'in öğrencileri, bugün Türkiye'yi gururlandırmak için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 20:15 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 20:15
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Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

Son dakika... Türkiye İtalya maçı ilk 11'ler açıklandı mı? EURO 2020'de heyecan bugün başlıyor. Türkiye ile İtalya arasında oynancak karşılaşma ile Avrupa'nın futbol şöleni start alacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Peki, Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var? İşte karşılaşmanın detayları...

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Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

EURO 2020 A Grubu Türkiye İtalya maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Türkiye İtalya maçının ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE MUHTEMEL 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

İTALYA MUHTEMEL 11: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile

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Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

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Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).