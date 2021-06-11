Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?

Son dakika... Türkiye İtalya maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye İtalya karşılaşması ile EURO 2020 resmen başlıyor! Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözler Roma'ya çevrildi. Ay-Yıldızlılar gruptan çıkma adına önemli olan İtalya karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş'in öğrencileri, bugün Türkiye'yi gururlandırmak için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 20:15 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 20:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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