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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya'ya konuk oluyor. Türk taraftarlar maç günü Roma'ya çıkarma yaptı. Dünyanın yakından takip ettiği mücadele öncesinde Roma sokakları kırmızı beyaza büründü. Türk taraftarlar gün boyunca marşlar ve tezahüratlarla gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 17:52 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 17:54
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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kalırken, Roma sokaklarında 'Türkiye' tezahüratları ve marşları yankılandı.

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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi

EURO 2020'nin açılış maçında A Grubu'nda Türkiye ile İtalya bu akşam TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 3'er bin Türk ve İtalyan ile 10 bin UEFA davetlisi ve sponsor misafiri olmak üzere, karşılaşmayı statta en fazla 16 bin kişi izleyebilecek.

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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi

SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİLER

Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi.

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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi

Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.

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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi

ALMANYA'DAN GELENLER VAR

Türk futbolseverler maç öncesinde Roma sokaklarında görüşlerini dile getirdi.

"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."