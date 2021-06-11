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Roma sokaklarını Türk bayraklarıyla gezdiler! Türkiye'nin itici gücünden gövde gösterisi
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye İtalya'ya konuk oluyor. Türk taraftarlar maç günü Roma'ya çıkarma yaptı. Dünyanın yakından takip ettiği mücadele öncesinde Roma sokakları kırmızı beyaza büründü. Türk taraftarlar gün boyunca marşlar ve tezahüratlarla gözdağı verdi.
Giriş Tarihi: 11.06.2021 17:52Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 17:54