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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler... Abdullah Avcı ile yeniden seri galibiyetler almaya başlayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Avcı zorlu derbi öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Fatih Terim'den yoksun kalan Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamamladı. Sarı kırmızılı takımın, derbiye sürpriz bir ilk 11'le çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:25
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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor.

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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

TRABZONSPOR CEPHESİ

'BU MAÇ FARKLI'
Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan Abdullah Avcı futbolculara "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.

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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

ABDÜLKADİR YOK
Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. Ağrıları bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak.