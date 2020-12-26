Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

TRABZONSPOR CEPHESİ



'BU MAÇ FARKLI'

Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan Abdullah Avcı futbolculara "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.

