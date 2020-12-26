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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler
Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler... Abdullah Avcı ile yeniden seri galibiyetler almaya başlayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Avcı zorlu derbi öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Fatih Terim'den yoksun kalan Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamamladı. Sarı kırmızılı takımın, derbiye sürpriz bir ilk 11'le çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:25
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