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Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

Son dakika haberi... Barcelona'nın başkan adaylarından olan Joan Laporta, Lionel Messi'nin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katalan devinin başkan adayı Joan Laporta, Lionel Messi'yi kulüpte tutacağına inanıyor...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:11
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Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı
Bilindiği üzere 2019-20 sezonu sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği halen belirsizliğini koruyor.
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Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

2003-2010 yılları arasında da Barcelona'da başkanlık yapan Laporta, Radio Marca ve COPE'a yaptığı açıklamalarda, "Mess, Barcelona'yı istiyor.

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Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

Benim amacım ona eski mutluluğunu geri vermek. Bu sadece parasal bir konu değil, rekabetçi bir takım yaratmak gerekiyor. Lionel Messi ihanete uğradı ve bu da kulüp için büyük bir kayıp.

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Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

O gerçek bir kazanan ve başka takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına tahammül edemiyor." dedi.

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Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı

Messi ile son olarak Ekim ayında konuştuğunu anlatan Laporta, şöyle devam etti: