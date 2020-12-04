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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Son dakika | Şoke eden açıklama: Messi ihanete uğradı
Son dakika haberi... Barcelona'nın başkan adaylarından olan Joan Laporta, Lionel Messi'nin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katalan devinin başkan adayı Joan Laporta, Lionel Messi'yi kulüpte tutacağına inanıyor...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:11 Bilindiği üzere 2019-20 sezonu sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği halen belirsizliğini koruyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
2003-2010 yılları arasında da Barcelona'da başkanlık yapan Laporta, Radio Marca ve COPE'a yaptığı açıklamalarda, "Mess, Barcelona'yı istiyor.
Benim amacım ona eski mutluluğunu geri vermek. Bu sadece parasal bir konu değil, rekabetçi bir takım yaratmak gerekiyor. Lionel Messi ihanete uğradı ve bu da kulüp için büyük bir kayıp.
O gerçek bir kazanan ve başka takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına tahammül edemiyor." dedi.
Messi ile son olarak Ekim ayında konuştuğunu anlatan Laporta, şöyle devam etti: