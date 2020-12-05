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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı

Galatasaray transfer son dakika | Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı. Fatih Terim'in istediği oyuncular için çalışmalara başlayan yönetimin büyük transferi ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu sarı kırmızılı takıma 'evet' dedi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:46
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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonu şampiyonluk isteyen Aslan gözünü devre arası takviyelerine çevirdi. Galatasaray 3 yıldız ismin transferini birden bitirmeyi planlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı
Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arası için yeniden kolları sıvadı. Galatasaray gündemine 3 yıldız ismi aldı.
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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı

GÜÇLÜ YEDEK KULÜBESİ
2. sıraya yükselen ve de şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.

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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı

SAKATLIKLAR ZORLADI
Sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, son olarak Rize deplasmanında 7 eksikle sahadaydı.

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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı

SERİ'Yİ İSTİYOR
Sezon başında kiralanan Etebo'dan tam olarak istediğini alamayan Fatih Terim orta sahaya mutlak transfer istedi. Terim'in düşündüğü isim Jean Michael Seri oldu.