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Galatasaray transfer son dakika | Fenerbahçe de onun peşindeydi! Galatasaray anlaşma sağladı
Galatasaray transfer son dakika | Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı. Fatih Terim'in istediği oyuncular için çalışmalara başlayan yönetimin büyük transferi ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu sarı kırmızılı takıma 'evet' dedi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:46
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