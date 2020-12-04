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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri | Son karar verildi! Ocak ayında onu getirecekler Fenerbahçe transfer haberleri | Son karar verildi! Ocak ayında onu getirecekler Fenerbahçe transfer Son dakika | Beşiktaş yenilgisiyle savunmadaki zaafları ortaya çıkan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu çalışmalarını hızlandırdı. Lemos'u devre arası takımda düşünmeyen Erol Bulut, Brezilyalı dünyaca ünlü stoperin takıma katılmasını istedi. İşte Fenerbahçe'deki önemli gelişmenin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:17
Kalesinde çok kolay gol gören Fenerbahçe, sorunu kökten hallediyor. Brezilyalı stoper devre arasında sarı lacivertli formayı giyecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR OCAK AYINDA TRANSFER ŞART Süper Lig'de yaz döneminin de yaptığı 18 transfer ile transfer gündemine damga vuran Fenerbahçe Ocak ayında açılacak ara transfer döneminde de boş durmayacak. Emre Belözoğlu transfer sinyalini verdi. DERBİYE DAMGA VURAN HATALAR Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 3. sırada yer alan sarı lacivertli ekip son olarak evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu. Maça Fenerbahçe'nin defans hattındaki hatalar damga vurmuştu. BİLETİ KESİLDİ Yaz transfer döneminide Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Sangare'yi kadrosuna katar sarı lacivertli ekipte Lemos istenilen performansı gösteremeyince formayı tecrübeli yıldız Serdar Aziz'e kaptırmıştı. Bulut'un Beşiktaş derbisinde verdiği şansı kullanmayan Lemos'un bileti kesildi. DEFANSA TAKVİYE Tecrübeli teknik direktör Erol Bulut'un defans hattını ortasınında artık Serdar Aziz ve Tisserand'ı kullacağını öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun görüşmesinden Ocak ayında defans hattına bir transfer kararı çıktı.