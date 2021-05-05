HaberlerGaleriSon dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu
Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu
Galatasaray haberleri son dakika | Performansı Galatasaray'da yeterli bulunmadığı için İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, burada attığı golllerle adından sıkça söz ettiriyor. Talipleri artan golcü oyuncundan gelecek para Galatasaray'a transferde kaynak olabilir.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:17Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 10:17