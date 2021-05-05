Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Habere göre her iki kulüp de güçlü fiziğiyle öne çıkan Senegalliyi gelecek sezonun hücum hattı için kadrosunda düşünüyor.Crystal Palace ve Brighton Premier Lig'de düşme tehlikesinden uzakta yer alırken Diagne'nin küme düşmesi durumunda West Bromwich Albion'a veda etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.