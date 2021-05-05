05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Galatasaray haberleri son dakika | Performansı Galatasaray'da yeterli bulunmadığı için İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, burada attığı golllerle adından sıkça söz ettiriyor. Talipleri artan golcü oyuncundan gelecek para Galatasaray'a transferde kaynak olabilir.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 10:17
  • 1
  • 10
Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Sarı kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan ve bonservis ücreti nedeniyle çok tartışılan Galatasaray'ın hırçın golcüsü Mbaye Diagne'nin, Ada'da talipleri giderek artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Devre arasında kiralık olarak Premier Lig'de kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli golcü, golleriyle takımına katkıda bulunurken fizik gücü ve saha içindeki çalışkanlığıyla da birçok takımın transfer listesine girdi.

  • 3
  • 10
Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Kümede kalma şansı mucizelere kalan West Bromwich'te Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken oyuncuya ülkeden 2 takım daha talip oldu.

  • 4
  • 10
Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Football Insider'ın haberine göre, West Bromwich Albion'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne için Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion'dan ilgi var.

  • 5
  • 10
Son dakika | Galatasaray'da Diagne sevinci! Transfer için aranan kaynak bulundu

Habere göre her iki kulüp de güçlü fiziğiyle öne çıkan Senegalliyi gelecek sezonun hücum hattı için kadrosunda düşünüyor.Crystal Palace ve Brighton Premier Lig'de düşme tehlikesinden uzakta yer alırken Diagne'nin küme düşmesi durumunda West Bromwich Albion'a veda etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.