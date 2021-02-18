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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Porto Juventus maçında Pepe'den Merih Demiral'e çirkin hareket! Son dakika: Porto Juventus maçında Pepe'den Merih Demiral'e çirkin hareket! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşılaştı. Dev maça Pepe ile Merih Demiral arasında yükselen tansiyon damga vurdu. Pepe, ikinci yarıda yaşanan bir korner pozisyonunda Merih'le hava topuna çıkarken, kendisine faul yapıldığını düşünerek sinirlendi ve yere inerken milli futbolcumuza yumruk savurdu. Giriş Tarihi: 18.02.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 10:37
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus kozlarını paylaştı. Ev sahibi Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaya Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
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Maça kulübede başlayan milli futbolcumuz, 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil olurken, ikinci yarıda Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe ile tartışma yaşadı.
Juventus'un kullandığı kornerde gol atmak için ceza sahasındaki yerini alan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Pepe, söz konusu pozisyonda Merih'in kendisine faul yaptığını düşünerek milli futbolcumuza sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.
Gerginliği daha da tırmandıran ve Merih'in üzerine yürüyen Portekizli futbolcu, maçın hakemi Carlos Del Cerro Grande'ye de Merih Demiral'ın gözüne vurduğunu işaret ederek itirazda bulundu.
Hakem Carlos Del Cerro Grande, söz konusu pozisyonda hiçbir oyuncuyu kartla cezalandırmazken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.