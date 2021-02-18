Son dakika: Porto Juventus maçında Pepe'den Merih Demiral'e çirkin hareket!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşılaştı. Dev maça Pepe ile Merih Demiral arasında yükselen tansiyon damga vurdu. Pepe, ikinci yarıda yaşanan bir korner pozisyonunda Merih'le hava topuna çıkarken, kendisine faul yapıldığını düşünerek sinirlendi ve yere inerken milli futbolcumuza yumruk savurdu.