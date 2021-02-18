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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...

Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...

Son dakika haberi | Rekor transfer bedeliyle gittiği Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun transferinde gerçekler ortaya çıktı. İşte CSKA Moskova ve Celta Vigo'nun da istediği Cenk Tosun'la ilgili Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu detayı...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:59
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Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...
Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı.
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Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...

CSKA VE CELTA VIGO İSTEDİ

Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.

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Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...

FENERBAHÇE'Yİ DE REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre; Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...

Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti.

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Son dakika: Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olay! Meğer Cenk Tosun...

Ancak tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sadece Beşiktaş için dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe'yi de geri çevirdi.