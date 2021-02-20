Galatasaray transfer haberleri | Arda Turan güzel haberi duyurdu: Bonservisini de alacağız

ÇABUK UYUM SAĞLADI

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Gedson Fernandes, Galatasaray'a çok çabuk uyum sağladı. Genç orta saha takımı çok severken, kaptan Arda Turan ve Onyekuru'yla da çok özel bir bağ kurdu.