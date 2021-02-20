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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray transfer haberleri | Arda Turan güzel haberi duyurdu: Bonservisini de alacağız Galatasaray transfer haberleri | Arda Turan güzel haberi duyurdu: Bonservisini de alacağız Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'dan kritik transfer açıklaması. Zorlu Alanyaspor deplasmanı öncesi konuşan Turan, taraftara transfer müjdesini duyurdu. İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 20.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 11:33 Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. GALERİ DEVAM EDİYOR ARDA HEYECANLANDIRDI Maçtan günler önce Antalya'da kampa giren sarı kırmızılılarda kaptan Arda Turan cezası sonrasında takıma geri dönüyor. Maça saatler kala kaptan Arda'nın transfer sözleri olay oldu. 'BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ' Ara transfer döneminde Fatih Terim'in son gün bombası Gedson Fernandes'di. Avrupa futbolunun gözde ismi Fernandes, sarı-kırmızıya bağlandı. Arda Turan, Gedson Fernandes ile ilgili, ""Seni bırakır mıyım ben, bulmuşum. Senin bonservisini de alacağız" dedi. ÇABUK UYUM SAĞLADI Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Gedson Fernandes, Galatasaray'a çok çabuk uyum sağladı. Genç orta saha takımı çok severken, kaptan Arda Turan ve Onyekuru'yla da çok özel bir bağ kurdu.
Galatasaray'ın mobil uygulamasında bugün oynanacak Alanyaspor maçıyla ilgili bir hazırlık videosu yayınlanırken, takımın karşılaşmata çok detaylı bir şekilde hazırlandığı görüntülerle de kamuoyuna aktarıldı.