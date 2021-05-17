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Haberler Galeri Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

Son dakika haberi... Sezonu averaj farklıyla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın tek tesellisi Devler Ligi bileti oldu. 26 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinin ardından Galatasaray'ın, Kupa 1'e hangi turdan katılacağı netlik kazanacak. İşte iki ihtimalde de Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 14:38
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Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

Averajla şampiyonluğu kaçıran, 2020-21 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Galatasaray'ın tek tesellisi Şampiyonlar Ligi... Devler Ligi biletini kapan Galatasaray, ön elemeleri geçerek gruplara kalmaya çalışacak.

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Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

Bunun için Galatasaray'ın önünde iki yol bulunuyor. İlk ve en iyi ihtimal; 26 Mayıs'taki finalde Manchester United'ın, Villarreal karşısında Avrupa Ligi'ni kazanması.

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Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Premier Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için Galatasaray, Kupa 1'e üçüncü ön eleme turundan katılacak.

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Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

CELTİC, BENFİCA, SHAKHTAR...

İkinci ihtimal ise; Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak.

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Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var

Sarı-Kırmızılılar'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. 2. ön eleme turunda mücadele ederse Celtic, 3. ön eleme turunda olursa Benfica ve Shakhtar Donetsk.