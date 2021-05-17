HaberlerGaleriSon dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var
Son dakika | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İki farklı senaryo var
Son dakika haberi... Sezonu averaj farklıyla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın tek tesellisi Devler Ligi bileti oldu. 26 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinin ardından Galatasaray'ın, Kupa 1'e hangi turdan katılacağı netlik kazanacak. İşte iki ihtimalde de Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 13:34Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 14:38