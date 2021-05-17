Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp

Son dakika haberi... Türk futbol tarihinin en uzun lig maratonu bitti. Beşiktaş averaj farkıyla şampiyonluk ipini göğüsledi. Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonunda yayın gelirinden en fazla payı alan takım oldu.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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