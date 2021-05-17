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Haberler Galeri Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp

Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp

Son dakika haberi... Türk futbol tarihinin en uzun lig maratonu bitti. Beşiktaş averaj farkıyla şampiyonluk ipini göğüsledi. Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonunda yayın gelirinden en fazla payı alan takım oldu.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 12:24
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Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp
Süper Lig'de sona eren 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini +1 genel averajla Beşiktaş önde göğüslerken, yayın gelirinde en büyük payı ikinci sıradaki Galatasaray elde etti.
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Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp
Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü.
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Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından kulüplerin alacağı miktarlar da belli oldu. Buna göre en fazla geliri lig ikincisi Galatasaray kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, toplamda 250 milyon liralık gelir elde etti.
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Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp
Galatasaray'ı şampiyon Beşiktaş 230 milyon lirayla takip etti.
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Son dakika | Süper Lig'de yayın gelirinden hangi takım ne kadar kazandı? İşte zirvedeki kulüp
Lig üçüncüsü Fenerbahçe ise 228 milyon lira kazandı. Ligde mücadele eden takımlar arasında en az geliri ise 73 milyon lira ile son sıradaki Yukatel Denizlispor aldı.