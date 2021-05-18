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Haberler Galeri Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play off maçlarının sonucunda belli olacak. Altınordu bu kapsamda Samsunspor ile evinde oynadığını ilk mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Öte yandan Bu maçın galibi İstanbulspor - Altay maçının galibiyle final oynacak ve kazanan takım ise Süper Lig'e adını yazdıracak. Mücadelenin özeti ve tüm detayları haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 20:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 20:32
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Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Altınordu güldü. İzmir ekibine galibiyeti getiren gol Yusuf Arslan'dan geldi

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Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu 49. dakikada Yusuf Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

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Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor MAÇ SONUCU ÖZET

SAMSUNSPOP PENALTI KAÇIRDI

Mücadelenin sonuna 6 dakika ilave edildi. Yılport Samsunspor, 90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Gökhan Alsan'ın penaltı vuruşunuAltınordu kalecisi Erhan Erentürk çıkardı.

Samsunspor beraberlik şansını değerlendiremedi.

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Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor MAÇ SONUCU ÖZET

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

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Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor MAÇ SONUCU ÖZET

İKİ TAKIMIN PLAY-OFF YOLU

Yılport Samsunspor, normal sezonu 70 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile aynı puanı toplamayı başarsa da üçlü averajda geride olduğu için Süper Lig'e direkt yükselememişti. Ertuğrul Sağlam ve öğrencileri, 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.