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Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play off maçlarının sonucunda belli olacak. Altınordu bu kapsamda Samsunspor ile evinde oynadığını ilk mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Öte yandan Bu maçın galibi İstanbulspor - Altay maçının galibiyle final oynacak ve kazanan takım ise Süper Lig'e adını yazdıracak. Mücadelenin özeti ve tüm detayları haberimizde...