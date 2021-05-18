Hedef Süper Lig! Altınordu 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play off maçlarının sonucunda belli olacak. Altınordu bu kapsamda Samsunspor ile evinde oynadığını ilk mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Öte yandan Bu maçın galibi İstanbulspor - Altay maçının galibiyle final oynacak ve kazanan takım ise Süper Lig'e adını yazdıracak. Mücadelenin özeti ve tüm detayları haberimizde...

İHA Giriş Tarihi: 18.05.2021 20:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 20:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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