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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Belözoğlu kurguyu değiştirdi Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Belözoğlu kurguyu değiştirdi Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımın yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için yeni bir orta saha kurguladı. Bir ay içinde küme düşme korkusu yaşayan 4 takımla karşılacak olan Kanarya'nın göstereceği performans şampiyonluk iddiasını belirleyecek. İşte Belözoğlu'nun yeni planı... Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:03 Fenerbahçe de tıpkı Beşiktaş ve Galatasaray gibi milli takım arasından olumsuz etkilenen takımlar arasında yer aldı. Birçok oyuncusunu corona virüs nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yeni bir orta saha sistemine geçiş yapacak. Milli takımın oynadığı Hollanda ve Norveç maçlarının yıldızı Ozan Tufan geri dönüyor. GALERİ DEVAM EDİYOR OZAN TUFAN İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR! GUSTAVO...
Norveç maçında attığı harika gollerle adından söz ettiren Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşmasında Ozan Tufan'a forma şansı verecek. Ozan Tufan'ın yanında ya Sosa ya da Gustavo forma giyecek.
Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Fenerbahçe'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hem teknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak. Bu 6 maçın 4'ü direkt düşme hattının içinde veya düşme korkusu yaşayan takımlarla (Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa) olacak. Nisan ayında alınacak sonuçlar takımın hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak. 28 BİN 529 ÜYE OY KULLANACAK
Fenerbahçe Kulübü, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanacak kişi sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada, 2018 yılında oy kullanma hakkına sahip olan üye 25 bin 857 iken bu sayının 2021 yılında artarak 28 bin 529 sayısına ulaştığı kaydedildi.