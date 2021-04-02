Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Belözoğlu kurguyu değiştirdi

28 BİN 529 ÜYE OY KULLANACAK

Fenerbahçe Kulübü, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanacak kişi sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada, 2018 yılında oy kullanma hakkına sahip olan üye 25 bin 857 iken bu sayının 2021 yılında artarak 28 bin 529 sayısına ulaştığı kaydedildi.