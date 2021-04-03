Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

"BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"

Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var."