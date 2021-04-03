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Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

Son dakika haberi... Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut, suskunluğunu bozdu. Ligin bitimine 10 hafta kala böyle bir kararı beklemediğini ifade eden tecrübeli hoca, kararı şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. İşte Bulut'un yakın çevresine aktardığı ayrılık hikayesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:37
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Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...
22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.
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Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

AURELIO VE VOLKAN DEVAM
Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

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Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

BULUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut'un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.

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Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

"BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"
Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var."

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Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala...

"SON 4 YILIN EN İYİ PUAN ORTALAMASINI YAKALAMIŞIZ"
Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz.