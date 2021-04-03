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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala... Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut sessizliğini bozdu! 10 hafta kala... Son dakika haberi... Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut, suskunluğunu bozdu. Ligin bitimine 10 hafta kala böyle bir kararı beklemediğini ifade eden tecrübeli hoca, kararı şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. İşte Bulut'un yakın çevresine aktardığı ayrılık hikayesinin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:37 22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi. GALERİ DEVAM EDİYOR AURELIO VE VOLKAN DEVAM Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek. BULUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut'un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı. "BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM" Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var." "SON 4 YILIN EN İYİ PUAN ORTALAMASINI YAKALAMIŞIZ" Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz.