Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlaması belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde önemli yol alan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise FFP'ye göre hareket edecek ve öncelikle serbest kalacak isimlere yönelecek. Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer listesinde tam 7 isim var.

Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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