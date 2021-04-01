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Haberler Galeri Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim

Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlaması belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde önemli yol alan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise FFP'ye göre hareket edecek ve öncelikle serbest kalacak isimlere yönelecek. Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer listesinde tam 7 isim var.

Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:26
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Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim
Muslera ile iç transfere başlayan Galatasaray, stoperleri Marcao ve Luyindama'nın yanı sıra kaptanı Arda Turan ve yıldızı Emre Akbaba ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı. İşte Aslan'daki operasyonun detayları:
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Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim
1- Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.
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Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim

2- Leipzig'ın 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin eurodan 3 sezonluk sözleşme önerildi.

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Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim
3- Sezon sonu boşa çıkacak Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak.
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Son dakika | Galatasaray'da transfer hazırlığı! İşte listedeki 7 isim
4- Savunmaya yerli takviye düşünen Galatasaray, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.