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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer... Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer... Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu, Denizlispor galibiyeti ile başlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı. Öte yandan Fenerbahçe'de Erol Bulut ile 25 Mart'ta yolların ayrılmasına rağmen sözleşme gerçeği ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:48 Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 62'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Mücadelede Erol Bulut detayı ortaya çıktı. İşte yaşananlar... GALERİ DEVAM EDİYOR Fenerbahçe, Denizlispor karşısında 90 dakika boyunca tam 37 orta yaptı. Bu 37 ortanın 10 tanesinde isabet sağlandı. Fenerbahçe, 2. haftadaki Hatayspor maçından sonra en fazla orta yaptığı ikinci maçı oynadı. 2. haftadaki Hatayspor maçında 25 ortayla bu sezon ligde bir maçta en fazla orta yapan oyuncu olan Caner Erkin, Denizlispor önünde de 20 orta ile maçı tamamladı. Tecrübeli sol bek, Samatta’nın golünde de asisti yaptı. Bu sezon iç sahada tarihinin en başarısız tablosunu yaşayan Fenerbahçe, bu şanssızlığa son verdi. Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlükteki ilk maçında Kadıköy’de Denizlispor galibiyeti geldi.Ligde iç sahada oynanan son 4 maçından 3’ünü kaybedip 1’inde berabere kalan sarı-lacivertliler, Denizlispor’u devirerek kötü seriyi bitirdi. Fenerbahçe en son 30 Ocak’ta ligin 22. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor’u evinde 1-0 yenmişti. Mücadelede 87. dakikada Mert Hakan oyuna girmeye hazırlanırken İrfan Can’ın golü iptal edilince karar değişti. Emre Belözoğlu, Mert Hakan’ı yeniden kulübeye gönderdi. Tam oyuna girecekken yedeğe dönen yıldız orta sahanın üzüldüğünü gören Belözoğlu hemen oyuncusunu alnından öptü, gönlünü aldı. Uzatma anlarında da Mert Hakan oyuna dahil edildi. Denizlispor maçı öncesi ilginç bir durum gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe ile 25 Mart’ta yollarını ayıran ve görevi bırakan Erol Bulut’un sözleşmesinin halen daha feshedilmediği ortaya çıktı.