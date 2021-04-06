Son dakika | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer...

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu, Denizlispor galibiyeti ile başlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı. Öte yandan Fenerbahçe'de Erol Bulut ile 25 Mart'ta yolların ayrılmasına rağmen sözleşme gerçeği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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