Son dakika | Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed itiraf etti: "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim"

"Konu menajerler ve yönetimler arasındaydı. Teklifin farkında bile değildim. Mısır Ligi'nde olduğum için bundan daha fazla da parlayamayacaktım. Önceki yönetim dağıldığında ve Galatasaray'dan bir teklif aldığımda, yeni yönetime profesyonel olmalarını söyledim. Galatasaray'ın teklifinin gelebilecek en yüksek teklif olduğunu söyledim."