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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Erol Bulut istifa edecek mi? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Erol Bulut istifa edecek mi? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve flaş transferlere imza atan sarı lacivertlilerde alınan kötü sonuçlar sonrası genç teknik adamla yolların ayrılacağı iddia edilirken, yerine gelmesi muhtemel isimleri sizler için derledik. Giriş Tarihi: 22.02.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 13:21
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde Göztepe yenilgisi sonrası ortalık karıştı.
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Fenerbahçe'de taraftarlar oynanan kötü oyun ve alınan mağlubiyetler nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti.
SAHASINDA 5. MAĞLUBİYET Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak bu sezon evindeki 5. yenilgisini aldı. Daha önce İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen sarı lacivertliler, son olarak İzmir ekibine boyun eğdi.
Sosyal medyada oynanan kötü futbola isyan eden taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırdı.
Tüm gözler Erol Bulut ile yönetimin vereceği karara çevrilirken, sarı lacivertliler ile ismi anılan ve boşta olan teknik direktörleri sizler için derledik.