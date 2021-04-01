Son dakika Fenerbahçe haberleri | Marega koptu geliyor! Flaş iddia

Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, Portekiz ekibi ile yeni kontrat için görüşmelere başladı. A Bola'da yer alan habere göre bu görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Tarafların anlaşma sağlamaktan uzak olduğu belirtilerek, Moussa Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.