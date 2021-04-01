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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Marega koptu geliyor! Flaş iddia Son dakika Fenerbahçe haberleri | Marega koptu geliyor! Flaş iddia Fenerbahçe haberleri son dakika | Fenerbahçe'nin yeni sezon golcü adayı Marega, adım adım sarı lacivertli kulübe yaklaşıyor. Portekiz basınında çıkan haberlerde, golcü oyuncu ile Porto arasında anlaşma sağlanamadı. Haberde, Fenerbahçe'nin yıldız forvetin transferine artık daha yakın olduğu belirtildi. Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:16
Fenerbahçe, ocak ayında Moussa Marega'yı gündemine almış ancak transferde tercih İrfan Can Kahveci'den yana kullanılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki golcü için beklemeye geçmişti.
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Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, Portekiz ekibi ile yeni kontrat için görüşmelere başladı. A Bola'da yer alan habere göre bu görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Tarafların anlaşma sağlamaktan uzak olduğu belirtilerek, Moussa Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Marega'yı bir süredir takip ettiği ve daha önce girişimde bulunduğu vurgulandı.
Transfer gerçekleşmemesine rağmen Malili golcünün Fenerbahçe yöneticilerinin aklından hiç çıkmadığı kaydedildi.
Yaşanan son gelişmelerin ardından Moussa Marega'nın Sarı-Lacivertliler'e imza atmaya, Porto ile sözleşme uzatmaktan daha yakın olduğu belirtildi.