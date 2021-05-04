Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? 2021 GS BJK maçı ayın kaçında, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

CYLE LARİN GALATASARAY DERBİSİNİ KAZANACAKLARINA İNANIYOR

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cyle Larin, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi ile ilgili, "Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Gol atmanın kendini iyi hissettirdiğini söyleyen Larin, "Katkı verdiğim için çok mutuyum. İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.