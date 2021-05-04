Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? 2021 GS BJK maçı ayın kaçında, hangi gün, saat kaçta başlayacak?
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bir önceki hafta lider Beşiktaş Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerken, Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik karşılaşmaya çıkacak iki ezeli rakip de bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? 2021 GS BJK maçı ayın kaçında, hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 04.05.2021
17:33
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray Çarşamba günü galibiyet aldılar ve şampiyonluk tacı arayışında hiçbir yer bırakmadılar. Hafta içi sonuçlarla Beşiktaş, 37 maçta 81 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, Galatasaray 75 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? 2021 GS BJK maçı ayın kaçında, hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 40. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maç 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda Gençlerbirliği karşısında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sakatlığı süren Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 5 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
CYLE LARİN GALATASARAY DERBİSİNİ KAZANACAKLARINA İNANIYOR
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cyle Larin, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi ile ilgili,
"Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.
Gol atmanın kendini iyi hissettirdiğini söyleyen Larin,
"Katkı verdiğim için çok mutuyum. İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.