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Haberler Galeri Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik

Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik

Son dakika: Dünya futbolu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini tartışıyor. Son dönemde ofsayt çizgisi konusunda büyük tartışmalara yol açan kararlara imza atan VAR sistemi için FIFA kolları sıvadı. FIFA, yapay zeka ile ofsayt kargaşasına son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:53
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Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik

Sadece Türkiye'de değil başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok ligde VAR kararları tartışmalara neden oluyor. Özellikle çizilen ofsayt çizgilerinin hatalı olduğunu savunan kulüpler, hataların giderilmesini istiyor.

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Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik
Bu konuda radikal kararlar almak isteyen FIFA, yapay zeka ile ofsayt çizgilerini çekerek tartışmalara son noktayı koymayı planlıyor.
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Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Daily Mail'in haberine göre, FIFA'nın hazırlamış olduğu yapay zeka projelerinde son aşamalara gelindi.

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Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik

Özel bir teknoloji ile ofsayt çizgilerin çizilmesi hedeflenirken, kararlardaki gecikmelerin ve hata payının düşürülmesi hedefleniyor. Hatta bunun bir örneği de Katar'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenmişti.

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Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik

Hedeflenen bu sistemde yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam geçiş anında görüntü yakalayarak, pozisyonun ofsayt olup olmadığı konusunda bilgi veriyor.