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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik Son dakika | FIFA tüm tartışmalara son noktayı koyacak! VAR sisteminde devrim gibi yenilik Son dakika: Dünya futbolu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini tartışıyor. Son dönemde ofsayt çizgisi konusunda büyük tartışmalara yol açan kararlara imza atan VAR sistemi için FIFA kolları sıvadı. FIFA, yapay zeka ile ofsayt kargaşasına son noktayı koymaya hazırlanıyor. Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:53
Sadece Türkiye'de değil başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok ligde VAR kararları tartışmalara neden oluyor. Özellikle çizilen ofsayt çizgilerinin hatalı olduğunu savunan kulüpler, hataların giderilmesini istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR Bu konuda radikal kararlar almak isteyen FIFA, yapay zeka ile ofsayt çizgilerini çekerek tartışmalara son noktayı koymayı planlıyor. SON AŞAMAYA GELİNDİ
Daily Mail'in haberine göre, FIFA'nın hazırlamış olduğu yapay zeka projelerinde son aşamalara gelindi.
Özel bir teknoloji ile ofsayt çizgilerin çizilmesi hedeflenirken, kararlardaki gecikmelerin ve hata payının düşürülmesi hedefleniyor. Hatta bunun bir örneği de Katar'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenmişti.
Hedeflenen bu sistemde yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam geçiş anında görüntü yakalayarak, pozisyonun ofsayt olup olmadığı konusunda bilgi veriyor.