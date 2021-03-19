Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımın transfer gözdesiydi! Flaş açıklama geldi

FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ MAREGA İÇİN 'SÖZLEŞME' AÇIKLAMASI!

Sezon başında Kemal Ademi, Cisse, Samatta, Thiam ve Valencia gibi beş hücum oyuncusu kadrosuna katan Fenerbahçe bu oyunculardan sadece Thiam ve Valencia'dan katkı alabildi. Zaman zaman sonradan oyuna girdiği maçlarda gol atan Cisse de ligin ikinci yarısında formunu kaybetti.