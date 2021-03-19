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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımın transfer gözdesiydi! Flaş açıklama geldi Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımın transfer gözdesiydi! Flaş açıklama geldi Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Kadroya golcü üstüne golcü transfer ettiği halde istenilen verimi alamayan Fenerbahçe'de, Moussa Marega gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin hem sezon başında hem de devre arasında ilgilendiği Malili golcü Marega için Porto Başkanı Nuno Pinto'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İşte önemli gelişmenin perde arkası... Giriş Tarihi: 19.03.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 14:14
Fenerbahçe taraftarının ısrarla istediği Moussa Marega için Porto Başkanı Pinto'dan açıklama geldi! Kulübüyle sözleşme uzatmayan Marega'nın sezon sonunda Portekiz'den ayrılması bekleniyor. Daha önce Marega hakkında yapılan araştırmalarda oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Sözleşme hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
GALERİ DEVAM EDİYOR FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ MAREGA İÇİN 'SÖZLEŞME' AÇIKLAMASI!
Sezon başında Kemal Ademi, Cisse, Samatta, Thiam ve Valencia gibi beş hücum oyuncusu kadrosuna katan Fenerbahçe bu oyunculardan sadece Thiam ve Valencia'dan katkı alabildi. Zaman zaman sonradan oyuna girdiği maçlarda gol atan Cisse de ligin ikinci yarısında formunu kaybetti.
Samatta ise özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı goller, Antalyaspor maçındaki kötü oyunuyla taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı yırtıcı bir golcü istiyor. Moussa Marega ismi hem sezon başında hem de devre arası transfer döneminde gündeme gelmişti.
Samatta ise özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı goller, Antalyaspor maçındaki kötü oyunuyla taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı yırtıcı bir golcü istiyor. Moussa Marega ismi hem sezon başında hem de devre arası transfer döneminde gündeme gelmişti.
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığı iki maçta da gol atma başarısı gösteren Moussa Marega, Porto'nun en golcü isimleri arasında yer alıyor. Marega, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol atmayı başardı. Yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.