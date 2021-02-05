Dev derbiye saatler kaldı! Tarihe geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçları!

Fenerbahçe 4-4 Galatasaray (penaltılarla FB kazandı) | Türkiye Kupası yarı final, 2001 | Türk futbol tarihinin en çekişmeli ve heyecan dolu maçlarından biri. Fener'in kaçtığı, Cimbom'un kovaladığı maçın normal süresi 4-4 bitmiş ve kazanan penaltılarla belirlenmişti. Gollü derbileri özlediğimiz şu günlerde hasretle andığımız bir maç.