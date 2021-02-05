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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev derbiye saatler kaldı! Tarihe geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçları! Dev derbiye saatler kaldı! Tarihe geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçları! Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar yaşanan olaylar nedeniyle tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray maçları... Giriş Tarihi: 05.02.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 11:06
Dev derbiye saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte 2000'li yıllarda oynanan en unutulmaz derbiler:
Galatasaray 0-1 Fenerbahçe | Süper Lig, 1999-2000 | Bilinen adıyla, Samuel Johnson maçı! Galatasaray bu derbiye Fenerbahçe'nin 23 puan önünde çıkmıştı ve herkes Cimbom'un rahat kazanacağını düşünüyordu. Johnson'un frikiğiyle kazanan Fenerbahçe, rakibine büyük bir sürpriz yaşattı.
Fenerbahçe 4-4 Galatasaray (penaltılarla FB kazandı) | Türkiye Kupası yarı final, 2001 | Türk futbol tarihinin en çekişmeli ve heyecan dolu maçlarından biri. Fener'in kaçtığı, Cimbom'un kovaladığı maçın normal süresi 4-4 bitmiş ve kazanan penaltılarla belirlenmişti. Gollü derbileri özlediğimiz şu günlerde hasretle andığımız bir maç.
Fenerbahçe 6-0 Galatasaray | Süper Lig, 2002-03 | Belki de Türk futbol tarihinin en ünlü derbisi. Fenerbahçe, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a tarihindeki en büyük yenilgilerden birini yaşatmıştı.