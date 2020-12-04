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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray kanatlanıyor! İki transfer tamam Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray kanatlanıyor! İki transfer tamam Galatasaray transfer Son dakika | Bu sezon lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, son haftalarda toparlanma dönemine girdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği iki futbolcuyla yönetim temaslara başladı. Cimbom'un eski yıldızı yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için fedakarlık yapmaya hazır. İşte Galatasaray'da flaş transfer harekatının perde arkası... Giriş Tarihi: 04.12.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:00
Galatasaray transferde gaza bastı. Devre arası ve sezon sonu alınacak oyuncular için yönetim, şimdiden çalışmalara başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transferde bu kez geç kalmamak adına çok sayıda oyuncu ve menajerle şimdiden temas kuran Sarı-Kırmızılılar; anlaşmaları tamamlayıp, son aşamada en ideal seçimleri yapmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda geniş bir liste üzerinde çalışan yönetimin, son olarak Ahmed Musa ve Garry Rodrigues'le de el sıkıştığı öğrenildi.
Her ne kadar ara transfer döneminin açılmasına 1 ay daha olsa da Galatasaray'da çok hareketli günler yaşanıyor. Takviyeler konusunda bu kez geç kalmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, geniş bir liste üzerinde çalışıyor.
Birçok oyuncu ve menajerle görüşerek anlaşmaları şimdiden tamamlamaya çalışan Galatasaray Yönetimi, daha sonra teknik patron Fatih Terim'le birlikte en ideal isimler üzerinde karar kılacak.