Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

Bazı futbolcular yeşil sahalara veda ettikten sonra enteresan meslekler seçerek hayranlarını şaşırtıyor. Bunlardan birisi de bir dönem Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen bir isim oldu. Oynadığı dönemde adını sarı kırmızılı taraftarlara kazıtan yıldız ismin yeni mesleği şoke etti.