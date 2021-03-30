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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu
Bazı futbolcular yeşil sahalara veda ettikten sonra enteresan meslekler seçerek hayranlarını şaşırtıyor. Bunlardan birisi de bir dönem Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen bir isim oldu. Oynadığı dönemde adını sarı kırmızılı taraftarlara kazıtan yıldız ismin yeni mesleği şoke etti.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:34
Dünyaca ünlü futbolcular, kariyerlerini noktaladıktan sonra enteresan meslekler seçebiliyor. İşte en sıra dışı kariyer değişimleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI
BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI
THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU
BARRY HORNE - ÖĞRETMEN