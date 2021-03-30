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Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

Bazı futbolcular yeşil sahalara veda ettikten sonra enteresan meslekler seçerek hayranlarını şaşırtıyor. Bunlardan birisi de bir dönem Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen bir isim oldu. Oynadığı dönemde adını sarı kırmızılı taraftarlara kazıtan yıldız ismin yeni mesleği şoke etti.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:34
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Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

Dünyaca ünlü futbolcular, kariyerlerini noktaladıktan sonra enteresan meslekler seçebiliyor. İşte en sıra dışı kariyer değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI

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Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI

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Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU

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Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu! Bir döneme damgasını vurmuştu

BARRY HORNE - ÖĞRETMEN