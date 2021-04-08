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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan sert sözler: "Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor" Ahmet Çakar'dan sert sözler: "Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor" Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda zorlu Alanyaspor maçını 3-0'lık skorla geçmesi takıma büyük moral oldu. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını koruyan Beşiktaş, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Dünkü maçta Alanyaspor'un kalecisi Marafona'nın, Ghezzal'ın golünde topa gerekli müdahaleyi yapamadığı yönünde oldukça sert eleştiriler geldi. Sabah Gazetesinin usta yazarı Ahmet Çakar " Top kimseye çarpmıyor ama Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor.' ifadelerini kullandı Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:27 Lider Beşiktaş dün akşam ağırladığı Alanyaspor'u Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Corona virüsten döndüğü gün golünü atan Tosun Paşa dikkat çekerken maçın ardından Babacar'ın kaçırdığı gol ve Marafona'nın hatası çok tartışıldı. Aytemiz Alanyaspor Twitter hesabını kitlemek durumunda kaldı. Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi. GALERİ DEVAM EDİYOR "BAZI POZİSYONLAR NE OLUYOR YA DEDİRTTİ..."
Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Oğuzhan Özyakup'un beklentilere yanıt verdiğini ifade etti.
'Ghezzal'ın pozisyonuna dönmesi, Cenk'in oynaması ve Larin'in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, Beşiktaş'ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş'ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor.
İlk yarıda direkler müsaade etse Beşiktaş soyunma odasına 4 golle giderdi. Cenk'in golünün dışında direkten dönen toplar, kaleye atılan şutlar ve yoğun baskı Beşiktaş'ın gücünü tekrar yansıtması açısından önemliydi. Kolay değil... Ligin topa en çok sahip olabilen takımlarından biri olan Alanya'ya karşı bu kadar pozisyon bulup, oyunu elinde tutmak kalite göstergesidir. Oyunun ikinci yarısında verilen bir-iki pozisyon var, Alanyaspor bunları değerlendirebilse belki maça denge getirebilirdi. Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol ve oyun gücü ne olursa olsun sonucun ev sahibi ekip lehine olacağının mesajını çok net verdi. Alanyaspor karşısındaki performans ve kazanılan 3 puan, Kasımpaşa yenilgisinin bir iş kazası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün akşamın Beşiktaş adına en önemli sürprizlerinden biri Oğuzhan ile oynama tercihi olsa da işleyişte Oğuzhan beklentilere cevap verdi. Özellikle Ghezzal'ın kanat oyuncusu olmasına rağmen içeri kat ederek oyunu yönlendirmesi, hücum organizasyonlarını yönetmesi hem Oğuzhan'ı rahatlattı hem de Beşiktaş'ı... Tabii Ghezzal'ın güzel oyununu golle süslemesi de akşamın en güzel görüntülerinden biri oldu. Ligin boyu kısaldıkça baskı doğal olarak artıyor ama Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu ve oturmuş bir sistemi var.