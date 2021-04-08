Ahmet Çakar'dan sert sözler: "Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor"

"BAZI POZİSYONLAR NE OLUYOR YA DEDİRTTİ..."

Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Oğuzhan Özyakup'un beklentilere yanıt verdiğini ifade etti.

'Ghezzal'ın pozisyonuna dönmesi, Cenk'in oynaması ve Larin'in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, Beşiktaş'ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş'ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor.