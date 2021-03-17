Ahmet Çakar'dan olay tweet... Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı

Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı sosyal medyada gündem oluyor. TFF geçtiğimiz günlerde Ahmet Çakar'ın iddiaları sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Çakar, kısa süre önce Twitter hesabı üzerinden, " Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" tweetini paylaştı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Çakar'ın paylaşımının arkasında yatan neden ise merak ediliyor.