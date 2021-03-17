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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan olay tweet... Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı Ahmet Çakar'dan olay tweet... Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı
Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı sosyal medyada gündem oluyor. TFF geçtiğimiz günlerde Ahmet Çakar'ın iddiaları sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Çakar, kısa süre önce Twitter hesabı üzerinden, " Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" tweetini paylaştı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Çakar'ın paylaşımının arkasında yatan neden ise merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 17.03.2021 22:52
Son günlerde adı gündemden düşmeyen futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan gelen paylaşımın ardından takipçileri paylaşımların nedenini merak ediyor. Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çakar'ın Beyaz Futbol programından ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Çakar'ın bu paylaşımının yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığı şeklinde yorumlandı.
TFF İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.