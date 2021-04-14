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Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!

Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!

Son dakika | Süper Lig'in en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza için ülkesi Gabon'dan kritik bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız golcü için Galatasaray da devreye girdi. Yaz transfer döneminde golcü oyuncu için iki takımın da kıyasıya rekabet edeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:47
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Süper Lig'de Hatayspor ile 18 gol atan ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!

Devre arası transfer döneminde Rusya'nın Krasnodar takımına gitmek istemeyince Hatay'da kalan Aaron Boupendza'nın ismi uzun bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Gabon'dan gelen son haberlere göre Boupendza, şimdi de Galatasaray'ın radarında...

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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!

FALCAO YERİNE BOUPENDZA...

Gabon basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın gelecek sezon Radamel Falcao yerine Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer listesinin ilk sırasında golcü futbolcunun bulunduğu belirtildi.

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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!

'BÖYLE OLACAĞINI KİM TAHMİN EDERDİ?'

Boupendza için Gabon Media Time'da çıkan değerlendirmede ''Onun böyle bir futbolcu olacağına kim ihtimal verebilirdi? Gabon'un yaramaz çocuğu olarak çıktı, performansından daha çok disiplinsiz hareketleri ile gündem oldu.

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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Ama şimdi kendisini sorgulamış ve kafasını sadece futbola veren bir Boupendza izliyoruz. Sonuç ne mi oldu? Büyük takımlar artık onun peşinde, onun için savaş veriyorlar.'' sözleri kullanıldı.