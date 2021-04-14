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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
Son dakika | Süper Lig'in en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza için ülkesi Gabon'dan kritik bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız golcü için Galatasaray da devreye girdi. Yaz transfer döneminde golcü oyuncu için iki takımın da kıyasıya rekabet edeceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:35Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:47
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!
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10
Son dakika | Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza transferine Galatasaray engeli!