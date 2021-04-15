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Haberler Galeri Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu

Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu

Son dakika Beşiktaş haberleri | Şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş'ta bir yandan yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı takım transfer için kaynak bulurken 2 isme imzayı attıracak.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 17:40
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Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu
Süper Lig'de maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yarışta zirvede bulunan Siyah Beyazlı ekip, bir yandan da transfer çalışmaları için kolları sıvadı.
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Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu

GHEZZAL VE ROSIER PLANI

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a büyük katkılarda bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in önümüzdeki sezon takımda kalıp, kalmayacakları büyük merak konusu olurken, yönetimin bu oyuncularla ilgili bir takım planlar yaptığı belirlendi.

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Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu

40 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetimin, Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.

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Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu

RESMİ TEKLİF

Yönetimin buradaki ilk hedefi Ghezzal olacak. Siyah-beyazlılar, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan yıldız futbolcu için Leicester City'ye resmi teklif yapacak.

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Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu

GHEZZAL'İN TUTUMU ÖNEMLİ

İngiliz ekibinin bir yıl sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncuyu makul bir bonservis karşılığında bırakabileceği ifade edildi. Ghezzal'in görüşmeler sırasında ortaya koyacağı tutumun bonservis konusunda belirleyeceği olacağı kaydedildi.