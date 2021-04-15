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Beşiktaş haberleri son dakika | Sergen Yalçın'a güzel haber! İki transfer için kaynak bulundu
Son dakika Beşiktaş haberleri | Şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş'ta bir yandan yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı takım transfer için kaynak bulurken 2 isme imzayı attıracak.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:40Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 17:40