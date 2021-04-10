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Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti. Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 14:08
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