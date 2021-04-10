10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kabul etti. Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 14:08
  • 1
  • 6
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
  • 3
  • 6
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU

Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

  • 4
  • 6
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti
Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.
  • 5
  • 6
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti! Fenerbahçe’nin Kübalı oyuncusu Vargas Türk vatandaşlığına geçti

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.