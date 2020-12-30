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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu Son dakika: Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan yenilgiler taraftarın sabrını taşırdı. Okların hedefindeki bir numaralı isim olan Erol Bulut'la şimdilik yola devam etme kararı alan yönetim, devre arasında takıma ayar verecek. İşte Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isimler Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 10:36 Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligde 5'inci sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, devre arasında kadroda yeni bir operasyona hazırlanıyor. Fenerbahçe'de 3 sürpriz ayrılık kapıda. İşte detaylar... GALERİ DEVAM EDİYOR AYRILACAK İSİMLER ORTAYA ÇIKTI Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer dönemi öncesi takıma takviye konusunda çalışmalar devam ederken diğer yandan ayrılacak isimler de ortaya çıktı. İSTEDİĞİ VERİMİ ALAMADI Süper Lig'e, sezon başında yaptığı transferlerin ardından büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerden henüz istediği verimi alamadı. HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI Sarı-lacivertli takım, ligde özellikle iç sahada yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. BAZI İSİMLERE VEDA EDİLECEK Devre arası transfer döneminde kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.