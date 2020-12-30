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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu

Son dakika: Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan yenilgiler taraftarın sabrını taşırdı. Okların hedefindeki bir numaralı isim olan Erol Bulut'la şimdilik yola devam etme kararı alan yönetim, devre arasında takıma ayar verecek. İşte Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isimler

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 10:36
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu
Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligde 5'inci sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, devre arasında kadroda yeni bir operasyona hazırlanıyor. Fenerbahçe'de 3 sürpriz ayrılık kapıda. İşte detaylar...
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu

AYRILACAK İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer dönemi öncesi takıma takviye konusunda çalışmalar devam ederken diğer yandan ayrılacak isimler de ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu

İSTEDİĞİ VERİMİ ALAMADI
Süper Lig'e, sezon başında yaptığı transferlerin ardından büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerden henüz istediği verimi alamadı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Sarı-lacivertli takım, ligde özellikle iç sahada yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli takımda yolcular belli oldu

BAZI İSİMLERE VEDA EDİLECEK
Devre arası transfer döneminde kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.