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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetleri sonrası Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşadığı büyük sorunlar açıkça görüldü. Özellikle Lemos'un bireysel hatalarıyla kalesinde çok sayıda gol gören sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu, yeni transferler için kolları sıvadı. Kanarya'nın yeni savunmacıları İtalya'dan gelecek... Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:28 HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından kollar sıvandı. Transferde yeniden hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir karara imza atıldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun derbi sonrası yeni hedefi ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan kötü sonucun şoku yaşanırken Sarı Lacivertlilerde bazı futbolcuların performansı hayal kırıklığı yaşattı. STOPERLER DÜŞÜNDÜRÜYOR
Derbide Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından 2 gol yiyen Fenerbahçe'de savunma alarm verdi. Lemos ve Tisserand'ın performansı teknik heyeti düşündürüyor...
LEMOS BEKLENENİ VEREMEDİ
Sezon başında transfer edilen Lemos ve Tisserand'dan özellikle Uruguaylı Lemos'un sezon başından beri sergilediği performans büyük hayal kırıklığına neden oldu.
10 HAFTADA 13 GOL YEDİ
Henüz 10 haftası geride kalan Süper Lig'de kalesinde 13 gol gören Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık periyodunda kalesinde 9 gol görmüştü.