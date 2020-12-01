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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetleri sonrası Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşadığı büyük sorunlar açıkça görüldü. Özellikle Lemos'un bireysel hatalarıyla kalesinde çok sayıda gol gören sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu, yeni transferler için kolları sıvadı. Kanarya'nın yeni savunmacıları İtalya'dan gelecek...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:28
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi

HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından kollar sıvandı. Transferde yeniden hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir karara imza atıldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun derbi sonrası yeni hedefi ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan kötü sonucun şoku yaşanırken Sarı Lacivertlilerde bazı futbolcuların performansı hayal kırıklığı yaşattı.
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi

STOPERLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Derbide Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından 2 gol yiyen Fenerbahçe'de savunma alarm verdi. Lemos ve Tisserand'ın performansı teknik heyeti düşündürüyor...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi

LEMOS BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon başında transfer edilen Lemos ve Tisserand'dan özellikle Uruguaylı Lemos'un sezon başından beri sergilediği performans büyük hayal kırıklığına neden oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Radikal karar! İşte yeni transfer listesi

10 HAFTADA 13 GOL YEDİ

Henüz 10 haftası geride kalan Süper Lig'de kalesinde 13 gol gören Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık periyodunda kalesinde 9 gol görmüştü.