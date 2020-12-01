Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti

İtalya'nın dev kulübü Juventus'ta teknik direktör Pirlo krizi yaşanıyor. Futbolcuların şikayetçi olduğu Pirlo'nun oyunculara hiç taktik vermediği ortaya çıktı. Talimatları yardımcı hoca Tudor'dan alan futbolcular adeta kazan kaldırdı. Pirlo'nun taktik vermekten kaçındığı hocalık kariyerinde Fatih Terim detayı da dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktörlük konusunda henüz yeni olan Pirlo'nun, kitabında Fatih Terim'den bahsettiği o sözler hemen akıllara geldi. Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde 'taktik vermeyi bilmemekle' itham eden Pirlo'nun hocalık kariyerinin henüz başında aynı sorunla karşılaşıyor olması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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