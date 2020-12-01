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Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti

İtalya'nın dev kulübü Juventus'ta teknik direktör Pirlo krizi yaşanıyor. Futbolcuların şikayetçi olduğu Pirlo'nun oyunculara hiç taktik vermediği ortaya çıktı. Talimatları yardımcı hoca Tudor'dan alan futbolcular adeta kazan kaldırdı. Pirlo'nun taktik vermekten kaçındığı hocalık kariyerinde Fatih Terim detayı da dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktörlük konusunda henüz yeni olan Pirlo'nun, kitabında Fatih Terim'den bahsettiği o sözler hemen akıllara geldi. Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde 'taktik vermeyi bilmemekle' itham eden Pirlo'nun hocalık kariyerinin henüz başında aynı sorunla karşılaşıyor olması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 13:05
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Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti
Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti

ZİRVENİN UZAĞINDA
Kötü başlangıcın ardından Serie A'da lider Milan'ın 6 puan arkasına düşen Juventus, son olarak favori çıktığı maçta Benevento ile 1-1 berabere kaldı.Puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Juventus'ta bu maçın ardından resmen ortalık karıştı...

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Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti

DEPREM ETKİSİ YARATAN SÖZ
Pirlo, Benevento maçından sonra oyuncularını hedef alırken ''Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var.'' sözleri takımda deprem etkisi yarattı.

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Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti

KRİZİN BOYUTU...
İtalyan basını ise Juventus'ta futbolcular ve Pirlo arasındaki krizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus'ta Pirlo ve futbolcular arasında büyük bir iletişim sorunu yaşanıyor.

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Juventus'ta krizin adın Pirlo! Fatih Terim detayı dikkat çekti

'TAKTİK KONUŞMUYOR, FUTBOLCULAR ANLAMIYOR'
Habere göre Juventuslu'ta futbolcular, Andrea Pirlo'nun kendileriyle hiç taktik konuşmadığı için oldukça rahatsız. Özellikle Paulo Dybala ve Dejan Kulusevski, Pirlo'nun isteklerini tam olarak anlamıyorlar.