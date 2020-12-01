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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak için Avrupa'nın önemli kulüpleri rekabete hazırlanıyor. Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli futbolcu için İngiltere Premier Lig devi Liverpool çılgın bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın alacağı pay belli oldu. Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:11 Almanya Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Liverpool'un peşinde olduğu yıldız isim için Avrupa devi devreye girdi. GALERİ DEVAM EDİYOR DIJK SAKATLANINCA... Milliyet'in haberine göre; Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i sakatlıktan dolayı kaybeden Liverpool, 20 yaşındaki milli futbolcuyu listesine almıştı. GÖRÜŞME BİLE YAPILDI İngiliz ekibi ile Schalke 04 yetkilileri Ozan Kabak'ın transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı DEVLER PEŞİNDE Avrupa basınında Milan, Real Madrid ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti. PSG'NİN LİSTESİNDE Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlarken, listede Ozan Kabak'ın olduğu ortaya çıktı.