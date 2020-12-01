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Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak için Avrupa'nın önemli kulüpleri rekabete hazırlanıyor. Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli futbolcu için İngiltere Premier Lig devi Liverpool çılgın bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın alacağı pay belli oldu.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:11
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Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay
Almanya Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Liverpool'un peşinde olduğu yıldız isim için Avrupa devi devreye girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

DIJK SAKATLANINCA...
Milliyet'in haberine göre; Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i sakatlıktan dolayı kaybeden Liverpool, 20 yaşındaki milli futbolcuyu listesine almıştı.

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Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

GÖRÜŞME BİLE YAPILDI
İngiliz ekibi ile Schalke 04 yetkilileri Ozan Kabak'ın transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı

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Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

DEVLER PEŞİNDE
Avrupa basınında Milan, Real Madrid ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti.

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Liverpool'dan Ozan Kabak için çılgın rakam! İşte Galatasaray'ın alacağı pay

PSG'NİN LİSTESİNDE
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlarken, listede Ozan Kabak'ın olduğu ortaya çıktı.