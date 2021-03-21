Dev derbide gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosunda! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri!

Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş ve yarıştan kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11'leri merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri...