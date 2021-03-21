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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev derbide gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosunda! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri! Dev derbide gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosunda! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri!
Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş ve yarıştan kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11'leri merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 12:46
Süper Lig'in 31. haftasında gözler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Şampiyon yarışındaki önemli mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler bekleniyor. Beşiktaş, Kadıköy'den puanla dönerek büyük bir avantaj yaklamak isterken, Fenerbahçe ise yarıştan kopmamak için mutlak 3 puan peşinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sahaya çıkacakları 11 merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri...
Ersin
Rosier
Vida