Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

KADRODA YER AÇILACAK

Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor. Kanarya, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor.