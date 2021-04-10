HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi
Fenerbahçe haberleri son dakika | Mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu hayal kırıklığı ile sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdan gönderilecek isimlerle birlikte kadroyu daha kaliteli isimlerle takviye etmeyi planlayan yönetim, harekete geçti. İşte yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak isimler.