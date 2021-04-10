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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

Fenerbahçe haberleri son dakika | Mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu hayal kırıklığı ile sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdan gönderilecek isimlerle birlikte kadroyu daha kaliteli isimlerle takviye etmeyi planlayan yönetim, harekete geçti. İşte yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak isimler.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 09:58
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon da dur diyemedi. Erol Bulut'un ayrılığı sonrası galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu'nun takımı Yeni Malatya karşısında 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kayıp yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

ÜZERLERİ ÇİZİLDİ
İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle de beklenen oyunu ortaya koyamadı. Nitekim son düzlüğe girilirken Yeni Malatyaspor deplasmanında da hayati bir puan kaybeden Kanarya'da, bazı oyuncuların üzeri çizildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

10 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK
Sarı lacivertlilerde gelecek sezon yeni bir yapılanmanın planları yapılırken, 10 futbolcu gönderilerek kadroda yer açılacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

KADRODA YER AÇILACAK
Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor. Kanarya, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | İsimler belli oldu! Yönetim hepsinin üstünü çizdi

HARUN TEKİN
Altay Bayındır'ın yükselen performansının ardından kalesinden uzak kalan Harun Tekin ile devam edilmeyecek. 2018 yılında Bursaspor'dan 2.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Harun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, 1 yıllık opsiyonu da bulunan 31 yaşındaki kaleci ile yola devam etmeyecek.