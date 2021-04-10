Son dakika | Gündeme bomba gibi düşen iddia! İşte Belhanda'nın yeni adresi! Süper Lig devi onun peşinde
Son dakika haberi... Galatasaray'dan olaylı bir şekilde gönderilen Belhanda ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan yıldız oyuncunun yeni adresi yine İstanbul olacak.
Giriş Tarihi: 10.04.2021
10:57
BELHANDA EZELİ RAKİBE TRANSFER OLUYOR Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Faslı futbolcu ezeli rakibe transfer olmak üzere! İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları... GALERİ DEVAM EDİYOR
YÖNETİMİ ELEŞTİRMİŞTİ Younes Belhanda ile Galatasaray'ın yolları geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçının ardından saha zemini üzerinden yönetimi sert bir dille eleştirmişti.
'BU NORMAL DEĞİL' Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamasında, "Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız.
Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ Belhanda'nın bu açıklamasının hemen ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Belhanda'nın sözleri sonrası Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.