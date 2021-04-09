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Haberler Galeri Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. Amatör ligde mücadele edenler ve taraftlar açıklamanın detaylarını merak ediyor. İşte, Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:37
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Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bölgesel Amatör Lig için geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. İşte, Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 17 Nisan'da başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini açıklandı.

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Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;

Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

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Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

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Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

TFF Sağlık Kurulu