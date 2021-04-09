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Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...
Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. Amatör ligde mücadele edenler ve taraftlar açıklamanın detaylarını merak ediyor. İşte, Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:37
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