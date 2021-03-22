Milli maç heyecanı! Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri...

Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri bu hafta oynanacak maçlar ile başlayacak. Türkiye bu süreçte ilk olarak Hollanda ile mücadele edecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala, müsabakanın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi tarihte oynanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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