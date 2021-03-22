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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli maç heyecanı! Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri... Milli maç heyecanı! Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri... Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri bu hafta oynanacak maçlar ile başlayacak. Türkiye bu süreçte ilk olarak Hollanda ile mücadele edecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala, müsabakanın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi tarihte oynanacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:36
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? 2021 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. Ay-yıldızlılar eleme karşılaşmalarında ilk olarak Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, daha sonra Norveç ve Letonya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Hollanda maçı 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINI MICHAEL OLİVER YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
ADAY KADRO 21 MART'TA TOPLANDI
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başladı.
Ay-yıldızlılar, ilk idmanlarını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da basına kapalı olarak yapacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 23 Mart'ta, saat 17.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.