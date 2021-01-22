Galatasaray golcü haberleri | Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile anlaşan, İrfan Can'da mutlu sona yaklaşan Galatasaray'ın son bombası Simone Zaza oldu. Falcao ve Diagne'den umudu kesen Fatih Terim'in yeni 9 numara isteğini dikkate alan yönetim, Zaza'da karar kıldı.