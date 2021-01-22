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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray golcü haberleri | Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu Galatasaray golcü haberleri | Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu Galatasaray haberleri bugün | Sarı kırmızılılarda hayal kırıklığından öteye gidemeyen golcüler, takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı veremediler. Önemli bir ismin kadroya katılmasını isteyen Terim'e güzel haber, yönetimden geldi. Ünlü golcü Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı. İşte merakla beklenen haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 11:52
Galatasaray, Torino forması giyen Simone Zaza'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. İtalyan golcü, Bologna'nın teklifini kabul etmedi ve Galatasaray'a 'Evet' dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yönetimi bu transfer sonrası Radamel Falcao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, sezonun ilk yarısında Radamel Falcao'dan neredeyse hiç yararlanamadı.
Mbaye Diagne ise attığı gollerin yanı sıra disiplinsiz hareketleriyle tepki topladı. Galatasaray, yeni golcüsünü İtalya'da buldu.
Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile anlaşan, İrfan Can'da mutlu sona yaklaşan Galatasaray'ın son bombası Simone Zaza oldu. Falcao ve Diagne'den umudu kesen Fatih Terim'in yeni 9 numara isteğini dikkate alan yönetim, Zaza'da karar kıldı.