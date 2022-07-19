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Haberler Galeri SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya'ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya'ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

SON DAKİKA HABERLERİ! UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü. TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 18:09
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SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya’ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

Sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Polonya'ya hareket eden Fenerbahçe kafilesi, TSİ 15.30 civarında Lodz Havalimanı'na indi.

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SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya’ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

Sarı-lacivertli ekibi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

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SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya’ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

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SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya’ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü.

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SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya’ya ulaştı! Havalimanında zorluk...

HAVALİMANINDA ZORLUK

TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi.