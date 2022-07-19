19 Temmuz 2022, Salı
SON DAKİKA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için Polonya'ya ulaştı! Havalimanında zorluk...
SON DAKİKA HABERLERİ! UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü. TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
Giriş Tarihi: 19.07.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 18:09
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