İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya'ya takıldı: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi 2'nci dakikada Itzhak'ın golüyle öne geçerken, İstanbul Başakşehir bu gole 81'inci dakikada Szysz ile cevap verdi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Öte yandan Fenerbahçe'den Başaşehir'e yeni transfer olan Mesut Özil maçı tribünden izledi. Mücadelenin rövanşı ise 28 Temmuz'da İsrail'de oynanacak.