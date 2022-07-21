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Haberler Galeri İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya'ya takıldı: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya'ya takıldı: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi 2'nci dakikada Itzhak'ın golüyle öne geçerken, İstanbul Başakşehir bu gole 81'inci dakikada Szysz ile cevap verdi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Öte yandan Fenerbahçe'den Başaşehir'e yeni transfer olan Mesut Özil maçı tribünden izledi. Mücadelenin rövanşı ise 28 Temmuz'da İsrail'de oynanacak.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 22:55 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 23:19
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İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya’ya takıldı: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

MAÇTA İLK YARI
2'nci dakikada Netanya öne geçti. Ani gelişen Netanya atağında sağ kanattan Twumasi'nin ortasında iyi yükselen Itzhak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

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İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya’ya takıldı: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

21'inci dakikada Başakşehir etkili oldu. Sağ kanattan taç çizgisine yakın bir noktada Deniz Türüç'ün ceza sahasına yolladığı topla arka direkte buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya’ya takıldı: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

40'ıncı dakikada Caiçara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya’ya takıldı: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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İstanbul Başakşehir, Maccabi Netanya’ya takıldı: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

İKİNCİ YARI

52'nci dakikada gelişen Netanya atağında Itzhak'ın kafayla indirdiği topla buluşan Takang'ın sol ayağıyla ceza sahası içerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.